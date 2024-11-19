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Bakan ‘ırkçı söylemler’ nedeniyle istifa etti

Dünya
  • 19.11.2024 05:00
  • Giriş: 19.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 19.11.2024 05:45
Bakan ‘ırkçı söylemler’ nedeniyle istifa etti
Nora Achahbar

Spor Servisi 

Hollanda’da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle bakan istifa etti. Amsterdam’da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle Hollanda Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar istifa etti.

Hollanda Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar, başkent Amsterdam’da 7 Kasım’da oynanan ve Gazze savaşı nedeniyle olay çıkan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan ‘ırkçı söylemler’ nedeniyle istifa kararı aldı.

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