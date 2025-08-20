Bakan Işıkhan: 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandı

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarımızda büyük oranda anlaşma sağladığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Oransal zamla ilgili olarak kararın Hakem Kurulu'na ait olacağını kaydeden Işıkhan, şunları söyledi:

"Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli sosyal haklarda kazanımlar sağladık. 4.2 milyon memurumuzu ilgilendiren genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 maddede hizmet kollarında 311 maddede toplamda 369 maddede ulaşma sağlanmıştır."

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yeni süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.



11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.