Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiye tutarının 4 bin TL olacağını açıkladı.

  • 29.04.2026 12:45
  • Güncelleme: 29.04.2026 13:28
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin miktarını açıkladı.

Emeklilere bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi 4 bin TL ödenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.

BirGün'e Abone Ol