Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiye tutarının 4 bin TL olacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin miktarını açıkladı.
Emeklilere bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi 4 bin TL ödenecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.