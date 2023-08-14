Bakan Işıkhan, açıkladı: Hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.
Işıkhan, görüşemelerin 14. gününde belli bir noktaya ulaştıklaırnı ve sağlıklı, ulaşılabilir bir komisyon oluşturduklarını ifade etti.
Açıklamasında, hükümetin ilk zam teklifini duyuran Işıkhan, "Kamu işveren heyeti olarak teklifimiz; 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5’tir" dedi.
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