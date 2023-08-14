Bakan Işıkhan, açıkladı: Hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı.

Güncel 14.08.2023 15:15 Giriş: 14.08.2023 15:15

Güncelleme: 14.08.2023 15:30 Kaynak: Haber Merkezi

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