Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarına yeni düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e sunulan ve ekonomik düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, "Meclise verilen kanun teklifi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir" dedi.

TEKLİFTE YER ALAN MADDELER

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte işverenlerin ve borçlu vatandaşların ödeme yükünün hafifletilmesi hedeflenirken, teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya yükseltilecek