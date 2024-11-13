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Bakan Işıkhan: Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li, haciz işlemi başlatacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler" dedi.

Güncel
  • 13.11.2024 21:37
  • Giriş: 13.11.2024 21:37
  • Güncelleme: 13.11.2024 21:43
Kaynak: İHA
Bakan Işıkhan: Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li, haciz işlemi başlatacağız
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir" dedi.

Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler" ifadelerini kullandı.

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