Bakan Işıkhan, 'Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Konferansı'nda: "Etkin mücadelemizi paylaştık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6. Küresel Konferansı'na katıldı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Katılımcı ülkelerin temsilcilerine ülkemizin bu alanda yürüttüğü etkin mücadeleyi paylaştık” diyen Işıkhan, “Çocuk işçiliğinin kalıcı biçimde ortadan kaldırılması, kayıtlı, güvenceli ve insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için politikalarımızı ve uygulamalarımızı aktardık” ifadelerini kullandı.

Işıkhan, “Kayıt dışı istihdamla mücadelede 2002 yılından bugüne inşa ettiğimiz kurumsal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak için küresel alanda da politikaların oluşturulmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” iddiasında bulundu.

Bakan Işıkhan, Fas Ekonomik Katılım, Küçük İşletmeler, İstihdam ve Beceriler Bakanı Dr. Younes Sekkouri ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede de bakanlıklar arasında sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında ilişkileri kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmaları değerlendirdiklerini, bu kapsamda iki ülke arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı akdedilmesine yönelik görüşleri istişare ettiklerini belirtti.