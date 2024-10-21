Bakan Işıkhan'dan 2025 asgari ücreti hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

2025 asgari ücreti hakkında konuşan Işıkhan, "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" dedi.

"Tamamlayıcı emeklilik sistemi" iddialarına yanıt veren Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasındaki hastaneler ile ilgili açıklama yapan Işıkhan, "Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" dedi.

Soruşturma kapsamındaki hastanelerden bahseden Işıkhan, "Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz" diye konuştu.