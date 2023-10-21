Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ocak ayında yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret düzeyinin arzu edilen noktada olduğunu savunan Işıkhan, 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını uzlaşı ile belirlemek istediklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedefimiz, aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını da temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla vurguladığı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır" ifadesini kullandı.

Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı 2,5 saat sürdü ve gündem konularına göre bağlı ve ilgili kurumlar ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileriyle bir araya gelindi.

Asgari ücreti, çalışanı ve işvereni koruyacak tedbirler alarak artırdıklarını savunan Işıkhan, ilerleyen zamanlarda enflasyonu da kontrol altına almayı hedeflediklerini anlattı.

Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Göreve gelir gelmez Üçlü Danışma Kurulu'nu ivedilikle toplama yönündeki kararımız bu anlayışa verdiğimiz kıymetin bir sonucudur. Bizler, tüm istişare meclislerinde ortak akılla danışarak kararlar almış, bugünlere gelmiş bir devlet geleneğinin temsilcileri olarak, bu geleneği bugüne kadar nasıl koruduysak gelecekte de aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Sorunlarımızı, ortaya çıkmasını beklemeden çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu gayretimizin en somut adımlarından birini temsil eden Üçlü Danışma Kurulu çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, ilgili mevzuat çalışmaları ve uygulamalarının takibi, konfederasyonlarımızla Bakanlığımız arasındaki diyaloğun gerçekleştirilmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir."

ASGARİ ÜCRET DÜZEYİ ARZU EDİLEN NOKTADA

Asgari ücretin oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını hatırlatan Işıkhan, Türkiye'nin bulunduğu koşulları da göz önüne alarak asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdiklerini savundu.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen asgari ücret desteğiyle geçen dönem 500 lira destek verdiklerini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"2 milyon işverenimizden 1,7 milyonunun bu destekten yararlandığını gördük. Hedefimiz aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını da temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla vurguladığı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır."