Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan 2025 yılı asgari ücretine ilişkin ilk açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Işıkhan, asgari ücrete ilişkin son kararı asgari ücret komisyonun vereceğini belirterek, "En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız" dedi.

'MAKSİMUM FAYDA' VURGUSU

"Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar" diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli."

ALMAN BANKA ORAN VERMİŞTİ

Asgari ücrete ilişkin tartışmalar Deutsche Bank'ın geçen hafta yayımlanan raporunu ile başlamıştı. Notta "Genel beklenti yüzde 25-30 artış yönünde" ifadeleri kullanılmıştı.