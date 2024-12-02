Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve çalışma hayatındaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, işçi ve işveren açısından kritik önemdeki asgari ücret artışında, şimdiye kadar olduğu gibi çalışanın enflasyona ezdirilmemesi kriterini koruyacaklarını bildirdi.

Ekonomim Gazetesi'ne konuşan Işıkhan, işçi tarafının mesafeli yaklaştığı yeni nesil çalışma modellerinde çeşitli modellerin incelendiğini belirterek, "Yeni nesil çalışma modellerinde işçi ve işveren mutabakatıyla adım atacağız" dedi.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Işıkhan, "2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu 10 Aralık'ta topluyoruz. Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrete geçen yılın sonunda yüzde 49 zam yapılmış ve 2024'teki net asgari ücret 17 bin TL olmuştu. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamıştı.