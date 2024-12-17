Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına ilişkin; "İşçi ve işveren kesimlerimizden bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra da tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içerisinde de neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Şeref Holü'nde basın mensuplarının asgari ücret komisyon çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun perşembe günü gerçekleşecek üçüncü toplantısına ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra da tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içerisinde de neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerimizin gelmesini bekliyoruz komisyonumuzda" diye konuştu.