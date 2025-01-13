Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'e konuşan Işıkhan, enflasyonda aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

"Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz" yanıtını verdi.

Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşme beklediklerini vurgulayan Işıkhan, "Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor." dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da enflasyonda ciddi bir sapma olması halinde asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

Asgari ücret, 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir.

Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz."