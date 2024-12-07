Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Tüm paydaşlar memnun olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Işıkhan, "Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞAN HER KARDEŞİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Işıkhan ayrıca "Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KOMİSYON 10 ARALIK'TA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.