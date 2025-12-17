Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için 'rakam' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın yapılacak ikinci toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Vedat Işıkhan, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan "Yarınki ikinci asgari ücret toplantısında Türk-İş tarafının masada olması beklenmiyor, son dakikada bir sürpriz olur mu? Masaya dahil olurlar mı?" sorusuna, "Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçen haftaki toplantısı gerçekleşti. Yarın da ikinci toplantı gerçekleşiyor. Saat 14.00'te Bakanlığımızda süreç devam ediyor. Bu süre içerisinde biz daha önce ifade ettiğimiz gibi sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz" diye cevapladı.

Yarınki toplantıda rakamın konuşulup konuşulmayacağına ilişkin soruya Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona değerlendirmemiz gerekiyor. Biz zaten hükümet olarak hakem rolündeyiz. Bizler işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacağız" diye yanıtladı.

İKİNCİ TOPLANTI YARIN

Asgari ücret için ilk toplantı 12 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise yarın (18 Aralık Perşembe) saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin yüzde 20, 25, 30 ve 40’lık artış senaryoları konuşuluyor. 2026 yılı asgari ücretine yüzde 20 zam yapılması halinde 26 bin 584 lira, yüzde 25 zamda 27 bin 630 lira, yüzde 30 zamda 28 bin 735 lira, yüzde 40 zamda ise 30 bin 945 lira olacak.