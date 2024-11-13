Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için "uzlaşma" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti belirleme toplantılarının öncesinde, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Burada yaptığı konuşmada, 2025 yılında uygulanacak asgai ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET GERÇEKLEŞEN Mİ HEDEF ENFLASYONA GÖRE Mİ ZAMLANACAK?

Asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye’de şu an yıllık enflasyon yüzde 48,58. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 46.

Asgari ücrete, gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırsa bunun yüzde 44-46 civarında olması bekleniyor. Eğer asgari ücret 2025'in hedef enflasyonuna göre zamlanırsa bunun yüzde 21-26 civarında olması öngörülüyor.

TCMB yıl sonu enflasyon tahminleri

• 2024 orta nokta: Yüzde 44

• 2024 üst nokta: Yüzde 46

• 2024 alt nokta: Yüzde 42

• 2025 orta nokta: Yüzde 21

• 2025 üst nokta: Yüzde 26

• 2025 alt nokta: Yüzde 16

OVP enflasyon tahminleri

• 2024: Yüzde 41.5

• 2025: Yüzde 17.6

• 2026: Yüzde 9.7