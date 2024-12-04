Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan '2025 yılı asgari ücret miktarı ne kadar olacak?' sorusuna ilişkin "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.