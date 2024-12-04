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Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Ekonomi
  • 04.12.2024 19:58
  • Giriş: 04.12.2024 19:58
  • Güncelleme: 04.12.2024 20:08
Kaynak: İHA
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt
AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan '2025 yılı asgari ücret miktarı ne kadar olacak?' sorusuna ilişkin "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.

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