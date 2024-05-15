Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ek zam' sorusuna yanıt

Asgari ücrete ek zam tartışmaları sık sık gündeme gelirken, Bakan Işıkhan temmuz zammına kapıyı kapattı. Işıkhan, asgari ücrete ek zam yapılmayacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomik verilerin iyiye gittiğini söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Işıkhan, “Asgari ücrete ek zam olmayacak.” dedi.

EMEKLİYE EKSTRA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya ise “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.