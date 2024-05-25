Bakan Işıkhan'dan emekli aylığı ve bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonunda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Emeklinin bayram ikramiyesini bayram öncesi hesaplara yatıracaklarını kaydeden Işıkhan, emekliler için yeni protokoller hazırlayacaklarını bildirdi. Işıkhan, iktidarları döneminde yoksulluğa mahkum edilen emeklinin, her anlamda eskisinden daha iyi halde olduğunu iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira olan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

BELEDİYELERİN SGK'YE OLAN BORÇLARI

Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soruya, "Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Uzaktan hasta değerlendirme konusuna ilişkin bir soruya da, "Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir. Tabii her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak bir çok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor" dedi.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ

Işıkhan, uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin olarak da buna yönelik devlet hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Devlet hastanelerince, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldık. Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı."

Emeklilerin ilaç yazdırma sürecinde de yeni bir adım attıklarını anımsatan Işıkhan, "Artık aile hekimlerine giderek kronik ilaçlar uzun süre hastaneye gitmeden aile hekimlerinden temin edilebilecek. MHRS üzerindeki yükü de azalttık" bilgisini verdi.

ÇALIŞMA MECLİSİ BİLDİRGESİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Çalışma hayatında kamu tarafı olarak, son olarak Çalışma Meclisi'ni yaptıklarını anımsatan Işıkhan, Meclisin sonuç bildirgesinin hazırlandığını ve çıktılarının detaylı şekilde yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Türkiye'nin büyüme ve istihdam rakamlarına dikkati çeken Işıkhan, "Ülkemiz, son dönemde istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu, ekonomimizin sağlamlığı ve büyüme potansiyelinin bir yansımasıdır." dedi.

"EMEKLİLERİMİZİ HER ANLAMDA ESKİSİNDEN DAHA İYİ HALE GETİRDİK"

Işıkhan, 2002'den beri emekliler için devrim niteliğinde adımlar attıklarını savunarak, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerimiz bizim için çok değerli, kıymetli. Yaklaşık 22 yıllık iktidarımızda emeklilere yönelik çalışmalara tanıklık ettiniz. Son dönemde gündemde tutulan tartışmalar dolayısıyla bu yaptıklarımız görülmeyebiliyor. Emeklileri sadece oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye ve emeklilerimizi sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceğiz."

SGK'yi sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerini iddia eden Işıkhan, "Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak" ifadesini kullandı.

KÖK AYLIK

Bakan Işıkhan, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız" dedi.

Işıkhan, "Emeklilerimizin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan, giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bir süre önce açıklanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Paketiyle ilgili soruyu, "Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız" şeklinde yanıtladı.