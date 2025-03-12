Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin TL'lik emekli ikramiyelerinin yatırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"GÜNCELLEME SÖZ KONUSU DEĞİL"

"İkramiye belli. Meclis'ten geçecek. Ödemek için SGK olarak hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemeleri yapacağız. Rakam netleşti, güncellenmesi söz konusu değil."

"AZ OLMASI SİZİN YORUMUNUZ"

Işıkhan, 4 bin TL'lik ikramiyenin az olduğuna yönelik eleştiriler hakkında ise "Az olması sizin yorumunuz. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da teklifin Meclis'e sunulduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, daha önce bin 3 bin TL olan emekli ikramiyesinin 4 bin TL'ye çıktığını açıklamıştı.