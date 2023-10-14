Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Emekliye yapılacak ocak zammına ilişkin konuşan Çalışma Bakanı Işıkhan, "gereken adımların" atılacağını savundu. Emekliler sık sık içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekerek, gerekli iyileştirmelerin zaman geçirilmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor. Ancak hükümet yeni yıl öncesi bir ara zamma kapıyı kapatıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmelere dair "gereken adımları" atacaklarını söyledi.

AKP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, emekli maaşlarında yılbaşı itibarıyla yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gereken adımları atacaklarını savunan Işıkhan, şunları söyledi:

"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum."