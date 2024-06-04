Bakan Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyesiyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri 10 Haziran'da, Bağ-Kur kapsamında aylık alanların 11 Haziran'da, SSK kapsamında aylık alanların ikramiyeleri de 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödenecek" dedi. Işıkhan, "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" dedi.

Güncel 04.06.2024 19:53 Giriş: 04.06.2024 19:53

Güncelleme: 04.06.2024 20:05 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA