Bakan Işıkhan'dan emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin çalışma yapılacağını ancak rakam için erken olduğunu belirtti.

Işıkhan, Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı ve Paneli'nde konuştu.

Emeklilerin bayram ikramiyesi hakkında konuşan Işıkhan, "Emekli ikramiyesi için çalışma yapacağız. Ancak rakam konusunda konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN 2 RAKAM

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana 2 kez veriliyor. Her bir bayram için 2018 yılında 1000 lira, 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2 bin lira, 2024 yılında da 3 bin lira olmuştu.

16,8 milyon emeklinin gözü Ramazan Bayramı ikramiyesinde. İkramiyeye ilişkin 2 rakam konuşuluyor.

Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olan ikramiyenin bu yıl 8-10 bin lira olması bekleniyor. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alacak.

Öte yandan emeklilere yapılacak ödemelerin takvimi ise şöyle:

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

• 24-28 Mart: İkramiye ödemesi.

• 30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

• 2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.

• 6-9 Haziran: Kurban Bayramı.