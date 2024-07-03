Bakan Işıkhan'dan enflasyon değerlendirmesi: "Yükü azaltmak için gereken adımları atıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından "Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK’in 2024’ün ilk 6 ayının enflasyon oranlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, açıklamasında toplumun her kesiminin kalıcı refahını arttırmak için gereken adımları attıklarını söyledi.

Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerimizin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamak önceliğimiz olmayı sürdürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."