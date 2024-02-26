Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı. Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.

A- A A+

AA