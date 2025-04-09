Bakan Işıkhan'dan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü konusunda çalışmaları başladığını ifade etti.

Vedat Işıkhan, TBMM'de AKP'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili soruya yanıt verdi.

Çalışmalara başlanıldığını ifade eden Işıkhan, "Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi" dedi.

Şu an değerlendirme sürecinde olduklarını belirten Işıkhan, "İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.