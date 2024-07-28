Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni madde ile sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.

Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık.



Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile… pic.twitter.com/PYsgmqEYdS — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 27, 2024

Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."