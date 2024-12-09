Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.

ZAM PAZARLIĞI YARIN BAŞLIYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın saat 16.00'da yapacak.

HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Kamuoyunda zam oranı için yüzde 20 ila yüzde 41 arasında farklı senaryolar konuşuluyor.

Buna göre, kamuoyuna yansıyan rakamlar şöyle oldu:

• Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.



• Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.



• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 527 lira olacak.

• Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.



• Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

• Yüzde 41 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 972 lira olacak.