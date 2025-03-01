Bakan Işıkhan: Doğum izni süreleri artacak, işçi-memur ayrımı kaldırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’de giderek düşen doğum oranlarının artırılması ve bu konuda alınacak diğer tedbirlerin belirleneceği Nüfus Politikaları Kurulu'nda, doğum izinlerinin artırılmasının gündeme alındığını söyledi.

Doğum yapan kadınlara verilen izinler ile babalık izni konusunda yeni çalışmalar yapıldığını belirten Işıkhan, doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

İZİN SÜRELERİ DAHA DA ARTACAK

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini en son kurulan Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz çünkü aile iş-hayat dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikalar önemli"

Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün izin veriliyor. Uzun süredir bu ayrımın kaldırılması konusunda yetkililere talepler iletiliyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi