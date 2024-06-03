Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdamdaki çocuk sahibi kadınlara aylık 325 euro destek sağlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından yürütülen AB destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verileceğini açıkladı. Işıkhan, projeden 7 bin kadının faydalanacağını belirtti. Başvurular ise E-devlet üzerinden yapılabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yürüttüğü Avrupa Birliği destekli proje kapsamında 7 bin çalışan, çcouk sahibi kadına 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak.
Projenin detaylarını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı.
Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:
"Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak."
Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.
Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 3, 2024
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;
çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci… pic.twitter.com/APwYCoNmk9