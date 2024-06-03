Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdamdaki çocuk sahibi kadınlara aylık 325 euro destek sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından yürütülen AB destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verileceğini açıkladı. Işıkhan, projeden 7 bin kadının faydalanacağını belirtti. Başvurular ise E-devlet üzerinden yapılabilecek.

Çalışma Yaşamı 03.06.2024 11:36 Giriş: 03.06.2024 11:36

Güncelleme: 03.06.2024 11:46 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA (Arşiv)