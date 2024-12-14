Bakan Işıkhan'ın sunumu: Emekliliği erteleyenlerin aylığı ne kadar düşecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik başvurusu yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceğini belirterek, yeni emekli olacakların aylıklarının yüzde 30 daha az olacağını söyledi.

2024 yılında emeklilik dilekçesi vermenin, 2025’e göre maaş açısından daha avantajlı olacağı iddiaları üzerine, çalışanlar "erken" emeklilik için başvurular yapmaya başlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili AKP'li yetkililere yaptığı sunumda, 2025'te emekli olacakların aylıklarının yüzde 30 daha az olacağını kaydetti.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; 2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarında farklılığın sebeplerini anlatan Işıkhan, şunları söyledi:

“Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE’nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta. Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86,16 olarak gerçekleşti.

'YÜZDE 30 FARKA NEDEN OLACAK'

1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak. 2025 yılında ise; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenece ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak.”