Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bakan Işıkhan, “Açıklanan bu veriler bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor ki dezenflasyon politikalarını kararlılıkla uygularken, çalışma hayatını asla ihmal etmedik” dedi.

TOKİ'nin kura çekişili ve çeşitli ziyaretlere katılmak üzere Ordu’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Bakan Işıkhan, “İşsizlik oranı 2025 yılı aralık ayında, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik oranı, hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi, hem de 32 aydır tekli hanelerdeki seyrini sürdürüyor. Açıklanan bu veriler bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor ki dezenflasyon politikalarını kararlılıkla uygularken, çalışma hayatını asla ihmal etmedik. Tam tersine Cumhurbaşkanımızın riyasetinde istihdamı büyüten, işsizliği kalıcı biçimde azaltan dengeli bir politika yürüttüğümüzü görüyoruz. Özellikle gençlerin ve kadınların, işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız iş pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 15 - 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1’e geriledi” diye konuştu.