Bakan Işıkhan istifaya çağrıldı: Kanlı bütçe!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri protestoyla başladı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını masalarına koyan DEM Partili ve CHP’li milletvekilleri Bakan Vedat Işıkhan'ı istifaya çağırdı.

Toplantı öncesi açıklama yapan CHP’li Veli Ağbaba, Dilovası’ndaki parfüm deposunda meydana gelen yangında yaşamını yitiren işçilere değinerek “Bu kayıtdışılığın gözle görünür halidir. İŞKUR binasının bir bina yanındaki işyeri. CİMER’e şikayette bulunuyor. Çalışma Bakanı’nın istifa etmesi gerekiyor. Örnek olup siyasi tarihe geçsin. Bizde siyasi sorumlular hiç bir şey olmamış gibi pişkin pişkin görevde kalmaya devam ediyorlar. ‘Fırat’ın kenarında bir koyunu kurt kapsa sorumlusu benim’ anlayışından bu sorumsuz anlayışa gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Ağbaba, Bakan Işıkhan’ı istifaya çağırarak "Bugün Çalışma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi doğru değildir. Bu bir kanlı bütçedir. Bu bütçenin içinde Nisa’nın kanı var Cansu’nun kanı var. Kocaeli'nde iş cinayetinin sorumlusu da AK Parti'dir, AK Parti'li bakandır. Bu bütçenin Sayın Bakan tarafından sunulması ahlaki, etik ve vicdani değildir. Hep birlikte bunu reddediyoruz" diye konuştu.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Biz sizi iş cinayetlerinde başsağlığı, rahmet dilerken değil de sorumluluk alırken görmek istiyoruz” derken DEM Partili Kezban Konukçu, Bakan Işıkhan’a sırtını döndü.

BAKAN ‘SIFIR KAZA’ DEDİ

İstifa çağrıları ile bütçe sunumuna başlayan Bakan Işıkhan, Kocaeli’nde yaşanan patlama ile ilgili bilgilendirme yaptı. Işıktan, yedi kişinin açığa alındığını belirterek “Bir yandan idari süreç, diğer yandan adli süreç eş zamanlı olarak devam ediyor” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yürütülen çalışmalara değinen Işıkhan, "Sürekli iyileştirme ve etkin denetim anlayışını temel ilke olarak benimsiyoruz. Hedefimiz yalnızca kazaları önlemek değil, sıfır kaza kültürünü yerleştirmektir" dedi.

Komisyonda CHP grubu adına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, işsizlik fonuna değinerek “Fondaki her 100 liranın sadece 33 lirası işsize gitmiş, aslan payı işverene aktarılmış. İşsiz iş bulamıyor, fondan destek alamıyor, istihdam artmıyor. Bu mu sizin işsizlikle mücadele anlayışınız?" ifadelerini kullandı. "İş sağlığı ve güvenliği programına" ayrılan kaynakların azaltıldığını söyleyen Taşcıer, Dilovası’daki patlamaya değinerek, "Bir ülkenin en kara günü, çocuklarının çalışırken ölmesidir. O bina İŞKUR’a sadece 200 metre mesafedeydi. Burnunuzun dibinde işlenen bir cinayeti seyrettiniz. Bürokratları görevden aldınız ama yetmez, sizin de istifa etmeniz gerekir " ifadelerini kullandı.

DEM Partili Kezban Konukçu, “Bu ülkeyi kendiniz için ve bir avuç sermayedar için cennete çevirdiniz, işçiler için ise bir cehenneme çevirdiniz. İnsanlar yanarak ölüyorlar, bırakın yoksulluğu, açlığı; yanarak ölüyorlar” diyerek tepki gösterdi.

***

KOMİSYON ARALIK’TA TOPLANACAK

Türk-İş ve Hak-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer almayacaklarını açıklamasının ardından milyonlarca çalışanın merak ettiği 2026 yılı asgari ücreti ile ilgili olarak Işıkhan, komisyonun Aralık ayında toplanacağını açıkladı. Geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz” diye konuştu.