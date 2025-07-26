Bakan Işıkhan, kamu emekçilerinin toplu sözleşme tarihini değiştirdi: KESK'ten tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikalar yasasında belirlenmesine rağmen kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıç tarihini 1 Ağustos’tan 28 Temmuz'a çekti.

Tarih değişikliğine tepki gösteren KESK'in açıklaması ise şöyle:

"Gerçek – evrensel bir toplu sözleşmeden uzak olan mevcut sistemin üzerine bugün bir de “4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na” aykırı şekilde görüşmelerin 1 Ağustos tahinde değil, 28 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmıştır. 4 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisini kapsayan 2026-2027 yıllarını kapsayacak

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin yurtdışı programlara ve keyfiyete ayarlı bir biçimde kamu emekçilerinin hakları yok sayılarak öne çekilmesi, bizlere başta çalışma yaşamı olmak üzere ülkede hemen hemen her konuda yasaların çiğnendiğini, hukukun yok sayıldığını bir kez daha göstermiştir. Önceki 7 dönemde de görüldüğü üzere emeğin haklarının iktidar-yandaş sendika/konfederasyonlar eliyle gasp edildiği böylesi bir Toplu Sözleşme düzeninde öncelikle Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ı yasaya uymaya çağıyor; kamu emekçileri sendikal hareketinin kurucusu ve öznesi olan konfederasyonumuzun fiili ve meşru mücadeleyle kamu emekçilerinin hakları için üstüne düşeni yerine getirmeye devam edeceğinin altını çiziyoruz.

Bunun için, taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak, TİS masasını ve yandaş konfederasyonu teşhir etmek üzere yaşam mücadelesi verip emeğinin karşılığını alamayan tüm kamu emekçileri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle birlikte aşağıda belirtilen yer ve saatte basın açıklaması gerçekleştiriyoruz.