Bakan Işıkhan: Kayıt dışılık en büyük problemlerimizden biri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta İş-Pozitif Tanıtım Programı"nda konuştu. Kayıt dışı çalışmaya dikkat çeken Işıkhan, "Bilindiği gibi çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerimizden biri" dedi.

Kayıt dışılığın özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit ettiğini kaydeden Işıkhan, bu nedenle hayata geçirildiğini belirttiği"İş-Pozitif" projesi hakkında da bilgi verdi.

Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gelecek yıllarda daha yüksek hedeflerimiz var. Bu son verilerden de görüldüğü üzere mesleki danışmanlıktan sosyal güvenliğe varıncaya kadar kadınların çalışma hayatına girişlerinde hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bilindiği gibi çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerimizden biri. Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit etmektedir. Bu projeyle inşallah bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece kadınların kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız."