Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Genel Başkanlarının görüşlerini komisyona iletti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanlarıyla görüşmelerde dile getirilen hususları komisyona aktardı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapmıştı. Bugün yapılan toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri hazırlamış oldukları raporları komisyonla paylaştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ederek devam etmekte olan toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona iletti.

Bakanlık'tan toplantıya ilişkin "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir" açıklaması yapıldı.