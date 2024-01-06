Bakan Işıkhan: Ulaşılamaz görülen hedeflerimize bir bir ulaştığımızı görüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda konuştu. Işıkhan, "tüm engellemelere rağmen" ulaşılamaz olarak görülen hedeflerine bir bir ulaştıklarını iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantısı kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'imizin 2. Yüzyılında Kamu Personel Rejiminin Geleceği Paneli"ne katıldı.

Aralık ayı enflasyon oranıyla memur ve memur emeklilerine de yüzde 49,25 artış yapılacağına işaret eden Işıkhan, yurttaşa hizmet bilinciyle hareket ettiklerini savundu.

Işıkhan, "Bugün burada bir arada bulunmamız bu anlayışın açık bir tezahürüdür. Sendikacılık, sosyal dayanışmanın en büyük itici gücüdür. Memur sendikalarımız ise hiç kuşkusuz çalışma hayatımızın en önemli temsillerinden biridir. Kamu personel yönetimi alanında en önemli paydaşlarımız, önemli emekleri bulunan kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarıdır" diye konuştu.

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Kamu görevlilerine mali ve sosyal haklarının belirlenmesi sürecinde masaya oturarak taraf olma hakkı veren bu değişikliğin hem istişare kültürü hem de kamu sendikacılığı alanında oldukça önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplam yedi toplu sözleşme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ağustosta ise bildiğiniz gibi 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarını içeren 7. Dönem Sözleşme Görüşmeleri'ni gerçekleştirdik. Görüşmeler neticesinde alt hizmet kollarına yönelik ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarıyla kamu görevlilerinin geneline yönelik çok sayıda kazanım elde edildi. Bir kez daha tüm kamu camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet'imizin bir asrını geride bıraktığımız şu zaman diliminde geriye baktığımızda, tüm engellemelere rağmen ulaşılamaz olarak görülen hedeflerimize bir bir ulaştığımızı görüyoruz.