Bakan Işıkhan: Uzaktan muayene SGK kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün hayata geçirilen 'uzaktan muayene' uygulamasına ilişkin paylaşım yaptı. Işıkhan, "Hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerini SGK tarafından karşılıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklikle hastaların 'muayene', tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılandığını belirtti.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK olarak sağlık hizmetlerinde 'dönüşümü' desteklediklerini belirtti.

SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz."

▪️Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz.



Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.… pic.twitter.com/jpQ7Su76BB — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 22, 2024

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Sağlık Bakanlığı, onaylı randevu sisteminin tartışmalı bir uygulamayı daha bugün başlatıyor ve

'uzaktan muayene' uygulaması hayata geçiriliyor. Böylece doktor, hastayı görmeden ‘muayene’ edebilecek.

'Muayene' bedelini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece bir kez karşılayacak. Kontrol sonucunda uzman doktor, gerekirse e-reçete ve rapor da düzenleyebilecek. Pandemi döneminde karantina altındaki hastalar için uygulanan uzaktan sağlık hizmetinin doğurabileceği olası olumsuz sonuçlar ise tartışma konusu.