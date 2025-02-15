Bakan Işıkhan: Vesayet odaklarının bağımsız yargıya yön verdiği dönemler tarih oldu

Yargıya yönelik eleştirilerin arttığı son dönemde, bağımsız yargı konusunda mesajlar veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemlerin artık tarih olduğunu" savundu. Işıkhan, "Bu tarihi biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte yazdık" dedi.

Işıkhan, bir otelde düzenlenen "Türkiye Çimse-İş Sendikasının 22. Olağan Genel Kurulu"nda açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİN İRADESİNE MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE İZİN VERMEYİZ"

Işıkhan, bu ülkede demokrasiye "balans ayarı" verilen günlerin geride kaldığını söyleyerek, "Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur ve bu tarihi biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte yazdık. 28 Şubat'ın karanlık günlerini bugüne taşımak isteyenlere, vesayet heveslilerine, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmek isteyenlere izin vermeyiz, bundan sonra vermeyeceğiz. Büyük milletimiz, dün olduğu gibi bugün de kendi kaderini kendi belirleyecektir. Sonsuza kadar da bunu hiçbir güç değiştiremeyecektir" değerlendirmesini yaptı.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını savunan Işıkhan, "İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan da işçi olmaz. Ancak devlet olmadan hiçbiri olmaz" mottosuyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Işıkhan, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ekonomide, hizmet ve üretim sektörlerinde istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü iddia etti.