Bakan istedi, tarih değişti!

EMEK SERVİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikalar yasasınca belirli olmasına rağmen kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıç tarihini 1 Ağustos’tan 28 Ağustos’a çekti.

Işıkhan’ın kararının ardından 8. Dönem Toplu Sözleşme pazarlık masasının 3 gün önce kurulacağı duyurulurken kararın gerekçesi olarak da Bakanın yurtdışı programı gösterildi. KESK, Bakanın keyfi tutumuna karşı 28 Ağustos’ta Bakanlık önünde olacaklarını duyurdu.

KABUL EDİLEMEZ BİR CİDDİYETSİZLİK

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Işıkhan’ın gün değişikliği kararına ilişkin yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“4688 sayılı yasa ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri her yıl 1 Ağustos itibarıyla başlatılmak üzere yasal güvence altına alınmıştır. Bu süreç yaklaşık 3.5 milyon kamu emekçisini ve 2.5 milyon kamu emeklisini doğrudan ilgilendirmektedir. Tarihi ve günü aylar öncesinden belli olan bu toplu sözleşme sürecinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Bakan’ın yurtdışı programını gerekçe göstererek görüşme tarihini 28 Temmuz’a çekmesi, bizim açımızdan kabul edilemez bir ciddiyetsizliktir. Eğer gerçekten Bakanlığın önceden planlanmış ‘çok önemli’ bir programı varsa, bu durumun kamuoyuyla ve sendikalarla önceden paylaşılması gerekirdi. Böylesine önemli bir sürecin keyfi bir şekilde öne çekilmesi, kamu emekçilerine ve onların alın terine yönelik bakış açısını açıkça ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımı protesto ediyor ve kınıyoruz. Toplu sözleşme süreci, masa başında değil, mücadeleyle kazanılacak kadar değerlidir.”