Bakan, itirafa rağmen yalanladı: Tarikatlara depremzede çocuk yerleştirmedik

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, deprem sonrasında 9 çocuğun İsmailağa tarikatına bağlı bir Kuran kursuna yerleştirilmesine ve bir yöneticinin bunu itiraf etmesine rağmen, "Yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar hiçbir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek, vakıf gibi yerlere yerleştirilmemektedir" iddiasına bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocukların "hiçbir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek, vakıf gibi yerlere yerleştirilmediğini" savundu.

Göktaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası kaybolan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kuruluşlarımıza alınan çocuklarımızın öncelikle ailesi ve yakınlarına ulaşılmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle yürütülerek çocuklar ailelerine teslim edilmiştir. Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında yapılan işbirliği neticesinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen "DerinGÖRÜ" yüz tanıma programı kullanılmıştır. Yapılan DNA eşleşmeleri ve kimlik kontrolü, kimliklendirme ve mesleki çalışmalar sonucunda 1874 çocuk ailesine/aile yakınlarına teslim edilmiştir. Halen hastanede tedavisi devam eden 1 çocuğumuz yakından takip edilmektedir. 6 çocuğumuz da aile odaklı hizmetlerden faydalandırılmıştır. 15 çocuğumuz bakım ve koruma altındadır. Çocuklar, yaş ve cinsiyet durumlarına uygun Bakanlığımıza bağlı çocuk bakım kuruluşlarında bakılmakta ve korunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 16 çocuğumuz vefat etmiştir. Kimliği belirlenemeyen çocuğumuz bulunmamaktadır."

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olduğu tespit edilen çocukların Bakanlık tarafından korunma ve bakım altına alınarak kuruluş bakımı hizmeti veya yakın evre/akraba koruyucu aile hizmetinden faydalandırıldığını belirten Göktaş, Bakanlığın hizmet modellerinden faydalandırılan çocukların izleme ve takiplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapıldığını belirtti.

YÖNETİCİ İTİRAFINA RAĞMEN YALANLADI

Sakarya'da dokuz depremzede çocuğun, annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan, ancak işletmesi İsmailağa tarikatına bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kur'an kursuna verildiği ortaya çıkmıştı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'a konuşan Adem adlı vakıf yöneticisi, bilgileri doğrulayarak "Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş bizi aradı, 'böyle böyle çocuklar var. Bunlara yer açar mısınız?' dedi. Biz de çocukları aldık. Çocuklara deprem nedeniyle travma geçirdiği için psikolojik destek almış. Biz de bu çocukları bir nevi burada koruma altına aldık. Kursta kalıyorlar. Dokuz tane çocuk var burada. İki tanesi annelerinin yanına gitti. Yedi tanesi burada” demişti.

Ancak Göktaş, verdiği yanıtta "Yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar hiçbir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek, vakıf gibi yerlere yerleştirilmemektedir" iddiasında bulundu.