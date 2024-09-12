Bakan kabul etti, İletişim Başkanlığı 'kelime oyunlarıyla' reddetti!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı" yönündeki haberlerin asılsız olduğunu iddia etti.

DMM'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyaloğa yönelik haberler hakkında açıklama yapıldı.

"HALİHAZIRDA SIZDIRILMIŞ BİR VERİ YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını kabul etmesine rağmen haberlerin asılsız olduğu iddia edilen açıklamada, 'halihazırda' sızdırılmış bir veri olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Saray'daki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını belirten Uraloğlu, şunları söylemişti:

"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."

85 milyon yurttaşın T.C. kimlik numarası, adresi, cep telefonu numarası gibi kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıkmış, bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı öğrenilmişti.