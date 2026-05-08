Bakan Kacır: Atatürk Havalimanı terminal binalarının tümünü teknoparka dönüştürüyoruz

Turkcell’in hayata geçirdiği ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ proje yarışmasında ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji girişimlerinin büyümesini sağlayacak olanlar borçlanma değil, sermaye yatırımları, sermaye ortaklıklarıdır. İşte bu anlayışla özellikle son yıllarda Türkiye’de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımlarını hızla büyütmeye gayret ediyoruz. Son beş yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Bir önceki beş yılda bu tutar 550 milyon dolardı. Ondan önceki beş yılda bu tutar 280 milyon dolardı. Katlanarak büyüyen bir yatırım ölçeğinden bahsediyoruz. Bu ölçeğin büyümesi için pek çok tedbir alıyoruz" dedi.

'ÇOK BİLEŞENLİ BİR YAPIDAN BAHSEDİYORUZ'

Bakan Kacır, "Türkiye bugün gerçekten kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilme, üretebilme, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme adına muazzam kazanımlar elde etmiş, dünyanın gıptayla takip ettiği başarı hikayelerine imza atabilmiş bir ülke. Ben bugün İstanbul’da gerçekleştirilen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı SAHA EXPO’daydım. Binlerce Türk teknoloji girişiminin kendi alanlarında dünyanın en iyisi ürün ve sistemleri geliştirdiklerini, hem de en yenilikçi, paradigma değiştiren teknolojileri geliştirme başarısı elde ettiklerini bir kez daha mutlulukla müşahede ettik. Gerçekten Türkiye’nin teknoloji alanında elde ettiği kazanımlar, kendine has bir ekosistem inşasını ve kendine has bir teknoloji geliştirme yolculuğunu da ifade ediyor. Kendine has bir ekosistem dediğimizde aslında çok bileşenli bir yapıdan bahsediyoruz. Altyapılarıyla, üniversiteleriyle, araştırma merkezleriyle, laboratuvarlarıyla, teknoparklarıyla, yazılımcılarıyla ve elbette girişimcileriyle adeta bir sinir ağında ortaklaşa çalışan inovasyon zekası Türkiye’nin teknoloji ekosistemi. Bu zeka dünyada parmakla gösterilen başarılara imza atıyor" dedi.

‘TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN SERMAYESİ AKIL SERMAYESİDİR’

Kacır, "Borçlanma enstrümanları yani daha yaygın kullandığımız haliyle krediler, çoğunlukla sizin sunacağınız teminatlar karşılığında size verilir. Yani bir kredi talep ettiğinizde çoğunlukla o krediyi geri ödeyememeniz halinde hangi teminatlarla borcunuzu karşılayabileceğiniz, daha açık ifadesiyle tapunuzun, araba ruhsatınızın olup olmadığı sorulur. Teknoloji girişimlerinin sermayesi çoğunlukla maddi değildir. Teknoloji girişimlerinin sermayesi akıl sermayesidir, fikir sermayesidir. Teknoloji girişimlerinin büyümesini sağlayacak olanlar borçlanma değil, sermaye yatırımları, sermaye ortaklıklarıdır. İşte bu anlayışla özellikle son yıllarda Türkiye’de teknoloji girişimlerine yapılan girişim sermayesi yatırımlarını hızla büyütmeye gayret ediyoruz. Son beş yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Bir önceki beş yılda bu tutar 550 milyon dolardı. Ondan önceki beş yılda bu tutar 280 milyon dolardı. Yani katlanarak büyüyen bir yatırım ölçeğinden bahsediyoruz. Bu ölçeğin büyümesi için pek çok tedbir alıyoruz. Bir yandan kamu kaynaklarını girişim sermayesi fonlarına yönlendiriyoruz. Fonların fonu mekanizmaları kuruyoruz. Eş finansman mekanizmaları kuruyoruz. Kamunun bir lirasını özel sektör üç lira, beş lira eklesin ve Türkiye’nin teknoloji girişimleri yatırım ortaklıklarıyla büyüsün istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘750 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM HACMİNİ TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ’

Bakan Kacır, "Bu anlayışla birkaç gün önce yeni bir program duyurusu daha yaptık. Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde 300 milyon dolar daha kaynağı Türkiye’nin teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fonlara yönlendireceğiz. En az 750 milyon dolarlık bir yatırım hacmini Türk teknoloji girişimlerine sağlamış olacağız. Tabii bunun yanında bazı regülasyonlarla da bu alanı destekliyoruz. Örneğin büyük şirketlerimizin araştırma geliştirme teşviklerinden büyük ölçüde yararlanan şirketlerin elde ettikleri teşvik kazanımların faydaların yüzde 3’ü kadarını teknoloji girişimlerine yönlendirmesini zorunlu kılan bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Ve bu sayede Türkiye’nin kurumsal firmaları, büyük ölçekli firmaları artık girişim sermayesi fonlarına ve teknoloji girişimlerine çok daha fazla yatırım yapmaktadır. Tabii bunun yanında bu ekosistemin bir araya gelmesini sağlayacak altyapıları önceliklendirmeye devam ediyoruz. 114 teknoparkımız var. 23 yıl öncesine döndüğümüzde sadece 2 teknoparkımız vardı. Ve bu iki teknoparkta sadece 56 şirketin AR-GE yaptığı bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi ise 114 teknoparkımız var. Ama daha ileriye yürümek istiyoruz. Bunun için dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini ülkemizde, İstanbulumuza kazandırıyoruz. Nerede? Atatürk Havalimanı’nda. Atatürk Havalimanı terminal binalarının tümünü teknoparka dönüştürüyoruz ve dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi haline getiriyoruz. ‘Terminal İstanbul’ markasıyla yola devam edecek olan bu merkez, on binlerce teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak" dedi.