Bakan Kacır: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bilimi ve teknolojiyi kalkınma yolculuğumuzun pusulası olarak görüyoruz

Sakarya Teknokent AR-GE Binası, Füzyon Girişim Ofisi ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni"nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve özel sektöre sunduğumuz destekler neticesinde AR-GE harcamalarımızın milli gelirimizdeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya çıkardık" dedi.

Kacır, pek çok ülkenin belirsizlikler sarmalında bocaladığı ve geleceğe dair vizyon ortaya koymakta zorlandığı bu süreçte yaşanan değişimi tehdit olarak değil, Türkiye adına tarihi fırsat olarak gördüklerini belirterek, bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bilimi ve teknolojiyi kalkınma yolculuklarının pusulası olarak gördüklerini kaydetti.

"23 YIL ÖNCE PİYADE TÜFEĞİNİ YURTDIŞINDA TEMİN EDEN ÜLKEYDİK"

Kacır, bilim insanları, araştırmacılar ve özel sektöre sundukları destekler neticesinde AR-GE harcamalarının milli gelirdeki payını binde 5'ten yüzde 1,46'ya çıkardıklarını aktararak, "2002'de 29 bin olan Tam Zaman Eşdeğer AR-GE personel sayımız 310 bini aştı. İnşa ettiğimiz güçlü ve yaygın AR-GE altyapısı, Milli Teknoloji Hamlesinin vizyon projelerinin fikirden hakikate dönüştüğü zemini sundu. 23 yıl önce piyade tüfeğini yurtdışından temin eden ülkeydik. Savunma ürünlerinde yüzde 80 oranında dışa bağımlıydık. Bugün kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren, üreten ve artık rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen ülkeyiz." diye konuştu.

"TEKNOLOJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFLERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Kacır, insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olunduğunu, Türkiye'nin otomobili Togg'la elektrikli ve akıllı araç devrimini ve otomotiv sektöründe yaşanan eş zamanlı dönüşümleri ülke adına fırsata çevirme iddiasını ortaya koyduklarını vurguladı.

Bakan Kacır, teknoloji üretimi ve geliştirmede yakaladıkları bu ivmeyi farklı sektörlere taşıyarak üniversitelerle sanayi arasındaki işbirliğini daha da güçlendirerek, Türkiye Yüzyılı'nda "Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye" hedeflerini adım adım gerçeğe dönüştüreceklerini kaydetti.

Hayata geçirdikleri fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlere yönlendirdiklerini aktaran Kacır, "Sağladığımız bu desteklerin oluşturduğu çarpan etkisiyle 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik. Erken aşama girişimlerine finansman sağlayan BiGG Programımızla 2 bin 500'den fazla teknoloji girişiminin hayata geçmesini sağladık" ifadesini kullandı.