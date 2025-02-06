Bakan Kacır kurulan sisteme güvenmedi, koşarak uzaklaştı

Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması sırasında çıkan rüzgar nedeniyle panik yaşandı.

Konuşmanın yapılacağı alanın üstündeki tentenin bir kısmı fırtına sebebiyle uçtu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kürsüden koşarak uzaklaşması dikkati çekti.