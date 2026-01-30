Bakan Kacır: Türkiye, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar en önde gelen ihracatçı ülkedir

DKOSGEB Refinansman Kefalet Programı İmza Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün KOBİ'lerimize finansal bir nefes, üretim azimlerine yeni bir ivme kazandıracak 'Refinansman Kefalet Programımızı' devreye alıyoruz. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'lerimizin nakit akışını rahatlatıyoruz. Program kapsamında; KOBİ'lerimize 10 milyon lira kefalet üst limiti, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 36 maliyet ile mevcut kredilerin refinansmanı imkanı sunuyoruz. Programla, bu yıl 30 milyar liralık bir kefalet hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Refinansman Kefalet Programı İmza Töreni'ne katıldı. İstanbul Finans Merkezi Yönetim Ofisi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Kacır, “Ülkemiz büyümesinin ve kalkınmasının lokomotifi KOBİ'lerimizin hamisi KOSGEB ile bankaların iş birliğinde hayata geçirdiğimiz yeni destek mekanizmasının işletmelerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

'MİLLİ GELİRİMİZİ 1 TRİLYON 538 MİLYAR DOLARA TAŞIDIK'

Bakan Kacır, “Küresel ticarette belirsizliklerin yükseldiği, korumacılığın arttığı bir dönemi müşahede ediyoruz. Tüm dünyada kırılganlıklar derinleşirken, etrafı adeta ateş çemberiyle sarılı zor bir coğrafyada yer alan Türkiye, istikrar ve güven adresi olarak fırtınalara göğüs geriyor. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimiz, kesintisiz büyümesini 21 çeyrektir sürdürüyor. Milli gelirimizi 1 trilyon 538 milyar dolara taşıdık. 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Elbette tüm bu başarıları; her bir sektörümüzün önünü açan, potansiyelini harekete geçiren ve gücüne güç katan hamlelerimiz ile başardık. İstihdamın yüzde 69'unu sağlayan, Ar-Ge harcamalarımızın yüzde 29'unu üstlenen, ihracatımızın yüzde 30'dan fazlasını gerçekleştiren KOBİ'lerimiz; bu büyük yürüyüşün omurgasıdır. Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz; yüksek katma değerli üretimi artıran, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıran, markalaşma ve ihracatta ölçek büyüten bir KOBİ ekosistemini çok daha güçlü bir zemine taşıyabilmektir" diye konuştu.

'KOBİ'LERİMİZİN NAKİT AKIŞINI RAHATLATIYORUZ'

Bakan Kacır, “İstihdamı koruyan KOBİ'lere geçtiğimiz yıl çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek sağladık. Böylelikle 15 bin 520 KOBİ'mizde 441 bin istihdamı koruduk. 21 bin ilave istihdam oluşturduk. Bu yıl destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı yolculuğunda hiçbir sektörümüzü geride bırakmadan; üretimin, istihdamın ve ihracatın her halkasını birlikte güçlendiren, bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün KOBİ'lerimize finansal bir nefes, üretim azimlerine yeni bir ivme kazandıracak 'Refinansman Kefalet Programımızı' devreye alıyoruz. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'lerimizin nakit akışını rahatlatıyoruz. İstihdam, üretim ve ihracatı sürdürülebilir ve sürekli kılıyoruz. Program kapsamında; KOBİ'lerimize 10 milyon lira kefalet üst limiti, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 36 maliyet ile mevcut kredilerin refinansmanı imkanı sunuyoruz. Burada, sanayicimiz ve KOBİ'lerimiz için bir hususun altını özellikle çizmek isterim; oluşturduğumuz finansal destek mekanizması, bir 'borç yapılandırması' değil, işletmelerimizin finansal kabiliyetini artıran bir 'refinansman' işlemidir" dedi.

'FİNANSMAN GÜCÜNÜ DOĞRUDAN KOBİ'LERİMİZİN EMRİNE SUNUYORUZ'

Bakan Kacır, “Dolayısıyla, bu imkandan yararlanan hiçbir işletmemizin kredi reytingi ya da risk notu asla olumsuz etkilenmeyecek; finansal itibarları en güçlü şekilde korunacaktır. Ayrıca, değişen piyasa koşullarını da hesaba katarak, işletmelerimize kullandıkları bu finansmanı en az bir kere yeniden yapılandırma esnekliği tanıyoruz. Programla, bu yıl 30 milyar liralık bir kefalet hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol doğrultusunda; 3'ü kamu, 6'sı özel olmak üzere toplam 9 bankamızla el ele veriyor, bu finansman gücünü doğrudan KOBİ'lerimizin emrine sunuyoruz. Bankalarımız, oluşturduğumuz bu destek mekanizmasını işletmelerimizle buluşturacak en etkin enstrümanları devreye alacaklar" dedi.