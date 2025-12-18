Bakan kendine suç ortağı arıyor

Emek Servisi

İktidar asgari ücret masasında işçi temsilcisinin kalmamasının ardından suç ortağı arayışlarını sürdürüyor. Meşruiyetini tamamen yitiren masa bugün bir kez daha işçi temsiliyeti olmadan toplanacak. İşçilerin beklentisi olmayan masaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sendikaların görüşünü alacağım” açıklamasını yaptı. Asgari ücret konusunda mevzuat gereği diğer konfederasyonların yetkisi olmadığına işaret eden Türk-İş’ten, “Biz de bir yıl önce ne söylediysek aynı yerde duruyoruz” yanıtı geldi.

Antidemokratik yapısıyla eleştirilen ve her yıl işçinin haklarının gasp edildiği asgari ücret masası bu yıl, Türk-İş’in de katılmamasıyla işçi tarafı olmadan toplanıyor. İşverenleri ‘üzmeyecek’ bir düzenleme ile verilecek karar öncesi Bakan Işıkhan’ın ağzından sosyal diyalog, sendikalarla görüşme gibi uzlaşmacı sözler eksik olmuyor.

Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını belirten Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili olarak da, “Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız” dedi.

İŞÇİ YOLUNU AÇIYOR

İşverenlerin ve onun destekçisi iktidarın çoğunluğunu oluşturduğu asgari ücret masasından bir beklentisi olmayan işçi sınıfı ise kendi yolunu açıyor.

• Gebze’deki Smart Solar fabrikasında Birleşik Metal ve işveren arasında yürütülen 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı. İşveren sefalet zammında diretince işçiler, greve başladı.

• DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikası TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'ndaki grevi başladı.

• İzmir Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Temel Conta’da greve başlandığından beri aradan geçen 370 günü aşmasına rağmen işveren hâlâ toplu sözleşme masasına oturmadı. Petrol-İş’te örgütlü işçilerin bir yılı aşan bu süre zarfında grev çadırında kurduğu dayanışma büyüdü. Grev alanı ısrarın, inat ve kararlılığın merkezi oldu.

• Tokat’ın Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Şık Makas / Crs Denim fabrikasında işçilerin başlattığı direniş, iki ayı geçti. Ücretlerini alamayan işçilerin fiili greve çıkmasıyla işten çıkarılan 800 işçi, örgütlü bulundukları Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ile birlikte mücadelesini sürdürüyor.

• İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Alman menşeili Digel Tekstil’de, sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkarılan işçilerin direniş başlayalı 1 yıla yaklaştı. Mobbing, taciz ve ayrımcılıkla mücadele eden kadın işçiler, bu direnişin sadece işe geri dönüş değil, aynı zamanda eşit ve onurlu çalışma koşulları için olduğunu vurguluyor.