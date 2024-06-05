Bakan Koca'dan 'onaylı randevu' değerlendirmesi: "Belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, 'onaylı randevu' sistemine ilişkin "İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor" dedi. Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurulan Sağlık Vadisi Projesi için Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazinin tahsis edilerek altyapı işlerine başlanacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen 'onaylı randevu' sistemiyle hastaların randevularına bağlılığının arttığını belirtirken, Sağlık Vadisi Projesi için de arazinin belirlendiğini ifade etti.

Koca, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlıkta yaşana randevu krizinin ardından hayata geçirilen MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nde son durumun ne olduğuyla ilgili soru üzerine Koca, randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme olduğunu belirtti.

"GÖRÜNTÜLEME KONUSUNDA SORUN YAŞAYAN YERLER VAR"

Bir, iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorunun çözüldüğünü savunan Koca, "İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, bayramdan sonra düzenleyecekleri basın toplantısıyla onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek, "Müsterih olun yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için" dedi.

SAĞLIK VADİSİ PROJESİ

Sağlık Vadisi Projesi'yle ilgili soru üzerine Koca, Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. AR-GE ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim."