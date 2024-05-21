Bakan Koca'dan "Onaylı Randevu Sistemi" açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin konuşan Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim" dedi. Koca, randevusuna gelen hastaların oranında önemli artış olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs'ta hizmete giren Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) Onaylı Randevu uygulamasına ilişkin, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim" dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişinde bir sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Koca, "Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Koca, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konunun değerlendirileceğini ifade ederek, bir aylık sonuçları gelecek ay açıklayacaklarını söyledi.

"SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Sonuçları medya ile paylaşacaklarını aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı, sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz.

Amaç vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Bakan Koca, sağlık hizmetlerine yönelik yeni bir projenin olup olmadığına yönelik soru üzerine de şu karşılığı verdi: "Şu an en öncelikli gündemimiz, sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz."