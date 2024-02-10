Bakan Koca'dan silahlı saldırıda yaralanan kadın hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaşın ameliyatının tamamlandığını ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın ameliyattan çıktığını bildirdi.

Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece’de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir.… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2024

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum."